شاهد جديد آثار اليمن المهربة المعروضة للبيع ''تمثال نسائي نادر جدا وفريد من نوعه'' !

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كشف الباحث اليمني المهتم برصد الآثار المهربة من اليمن عبدالله محسن عن عملية بيع جديدة لمجسم نادر من آثار اليمن بمزاد علني عبر الإنترنت.
وكتب محسن على صفحته في فيسبوك: "يُعرض مجسم نسائي استثنائي ونادر جدا مع نقش مسند من قِبل بيتر رينيه على منصة كاتاويكي للمزادات عبر الإنترنت مع مجموعة من التحف الأثرية من العالم القديم".
وأوضح ان: "المجسم النسائي الاستثنائي والنادر جدا من آثار اليمن مصنوع من الفخار (تراكوتا) مع حروف مسند على كل ساق، في الفترة من (13-18) أكتوبر 2023م".
وأضاف: "المجسم يعود لشخصية يمنية قديمة نادرة وفريدة من نوعها تعبّر عن الخصوبة، ذات ملامح وجه مرسومة بدقة، ويفصل الجسم الأمامي وجه آخر منمق حول البطن، وتشكل لفات دهون البطن فما كبيرا".
وزاد: "يوجد أيضا شقان على شكل دائري أعلى الساقين وواحد حول أسفل البطن".
وتابع: "في 17 أكتوبر 2016م، أجرت الدكتورة سيلين روك، اختبار التألق الحراري في معامل ريز أرتس في فرنسا لتحديد عمر التحفة الأثرية، وأشارت النتائج إلى أن المادة الخام للتحفة قد تم تسخينها على الأرجح خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، وبالتحديد الفترة من 960 إلى 360 قبل الميلاد؛ أي ما يقارب 2500 عام".
ولفت إلى أنه "من حسن الحظ أن المزاد يمنع مشاركة المقيمين في الولايات المتحدة وأستراليا بسبب قوانين الجمارك فيها".
وتمنى محسن أن "يأتي اليوم الذي تمنع دول العام دخول آثار اليمن إليها، إلا ما تشارك به اليمن في معارض دولية للترويج السياحي".
يذكر أن بيتر رينيه هو جامع آثار بريطاني، درس علم آثار الشرق الأدنى القديم وبريطانيا الرومانية في جامعة مانشستر.