ارتفاع عدد شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ''آخر إحصائية''

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384، والجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042..مشيرة الى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.