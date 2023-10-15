حمد بن جاسم يصدر أول تعليق على الأوضاع بين إسرائيل وغزة

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دعا رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم إلى السلام، قائلا إن "السلام هو الحل، السلام المبني على الشرعية الدولية وليس كما تريد إسرائيل أو كما يريد الفلسطينيون".
وقال بن جاسم في سلسلة تدوينات على "إكس" : "أين المنطق في هذا كله؟ العدالة هي الحل، السلام هو الحل، السلام المبني على الشرعية الدولية ليس كما تريد إسرائيل أو كما يريد الفلسطينيون.
السلام هو الحل لهذه المعضلة التي طال أمدها وقد تؤدي إلى تفجير الوضع مستقبلا أشد مما نراه الآن.
ولذلك فلا يمكن استمرار سياسة الكيل بمكيالين". وتابع: "يا له من منطق غريب ومواقف تروج لها دول وشخصيات كثيرة في العالم ولا يقبلها عقل منصف.
فعندما تبني إسرائيل مئات المستوطنات على أراضي الفلسطينيين وتمعن في إذلالهم كل يوم لا يتكلم أحد عن هذا.. وعندما تمعن في قتلهم وإبادتهم كما يحدث الآن في غزة لا يتكلم أحد، بل إن أغلب العالم يصمت وربما يتفهم تهديد المسؤولين الإسرائيليين برمي الفلسطينيين الحيوانات في البحر".
وشدد على أن "كل الضحايا يتساوون وكل الأطفال والنساء يتساوون، الأبرياء من الطرفين فهم يدفعون ثمن أخطاء السياسيين وغطرستهم حين يتنكرون للحق والمنطق والعدل