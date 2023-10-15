حرب قادمة لٱ تبقي ولا تذر.. و واشنطن تكشف عن إرسال ثاني أضخم حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، السبت، أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط يأتي في إطار "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود لتوسيع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس".

وستنضم حاملة الطائرات "يو إس إس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد" التي سبق أن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم حماس قبل أسبوع.

وقال أوستن في بيان، إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن إسرائيل، وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

اتصال بايدن ونتنياهو وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نشر حاملة الطائرات الثانية، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم واشنطن لجهود حماية المدنيين.

وقال البيت الأبيض في بيان حول المكالمة الهاتفية، إن الزعيمين ناقشا "تنسيق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية"، من دون ذكر غزة بشكل مباشر.

بايدن يندد بهجوم حماس كما تحدث بايدن، السبت، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، منددا بـ"هجوم حماس الوحشي على إسرائيل".

وقال بايدن لعباس وفق بيان للبيت الأبيض، إن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير".

إلى هذا، يشن الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع حملة قصف مكثفة على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلون لحركة حماس في مناطق إسرائيلية، وقتلوا أكثر من 1300 شخص، واحتجزوا آخرين.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2228، وفق مسؤولين صحيين