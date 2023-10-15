مدرب البرتغال: رونالدو يحفزنا ويمثل مرجعا للشباب

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أشاد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، بالدور الذي يلعبه كريستيانو رونالدو هداف وقائد برازيل أوروبا في الفريق.
رونالدو قاد منتخب بلاده لفوز صعب على سلوفاكيا بنتيجة (3-2) بالجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث سجل الدون الهدفين الثاني والثالث.
وقال مارتينيز في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "كريستيانو في حالة جيدة، إنه يلعب الكثير من الدقائق ويسجل الكثير من الأهداف مع ناديه".
وأضاف "لديه الكثير من الخبرة في المنتخب الوطني، وهو يمثل حافزا لنا ومرجعا للشباب، الجميع يفعل ويقدم أفضل ما لديه".
وأتم مارتينيز "كرة القدم ليست رياضة فردية، إنها لعبة للجميع ولا يوجد نقص في الالتزام".
ويقدم كريستيانو موسما مميزا منذ بداية هذا الموسم الجديد، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحق له موسى ديمبيلي (7 أهداف).