آخر الاخبار

مدرب البرتغال: رونالدو يحفزنا ويمثل مرجعا للشباب مظاهرة تطالب بإقالة نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة خبير: روسيا والسعودية تتحكّمان بسوق النفط العالمية تعرف على شروط مصر مقابل موافقتها على مغادرة الرعايا الأمريكيين عبر معبر رفح عرض عسكري مهيب في تعز احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية علي محسن الأحمر مخاطباً الإحتلال الحوثي:احتلالكم الى زوال وكل صاحب حق يمتلك العزيمة والإيمان سيستعيد حقه مباحثات يمنية كويتية في مجال قطاع الطاقة ..تفاصيل تقرير رسمي : نزوح 1200 أسرة يمنية خلال ثلاثة أشهر منتخب اليمن يتوجه إلى سيرلانكا لخوض إياب التصفيات الآسيوية بهذه التشكيلة بشرى لأصحاب الهواتف الذكية.. هكذا يمكنكم شحن جوالكم مرة شهرياً

مدرب البرتغال: رونالدو يحفزنا ويمثل مرجعا للشباب

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 72

أشاد روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، بالدور الذي يلعبه كريستيانو رونالدو هداف وقائد برازيل أوروبا في الفريق.

رونالدو قاد منتخب بلاده لفوز صعب على سلوفاكيا بنتيجة (3-2) بالجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث سجل الدون الهدفين الثاني والثالث.

وقال مارتينيز في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "كريستيانو في حالة جيدة، إنه يلعب الكثير من الدقائق ويسجل الكثير من الأهداف مع ناديه".

وأضاف "لديه الكثير من الخبرة في المنتخب الوطني، وهو يمثل حافزا لنا ومرجعا للشباب، الجميع يفعل ويقدم أفضل ما لديه".

وأتم مارتينيز "كرة القدم ليست رياضة فردية، إنها لعبة للجميع ولا يوجد نقص في الالتزام".

ويقدم كريستيانو موسما مميزا منذ بداية هذا الموسم الجديد، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحق له موسى ديمبيلي (7 أهداف).

إقراء أيضاً
أوّل رد رسمي من إيران بشأن صدور حكم قضائي على رونالدو بـ99 جلدة بتهمة الزنا
رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة (الرواتب الفلكية).. وصلاح في مركز متأخر
وزارة الشباب تحدد ٢٥ نوفمبر المقبل لاقامة بطولة عدن العالمية للملاكمة
مفاجأة.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023
اليمن يقسو على سريلانكا بثلاثية في ملعب ضمك
قرار آسيوي مفاجئ وحازم ضد نادي سباهان الإيراني بعد الأزمة مع الاتحاد السعودي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول