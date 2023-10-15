مظاهرة تطالب بإقالة نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظّم مستوطنون إسرائيليون، اليوم، مظاهرة احتجاجية أمام مقر وزارة الحرب الإسرائيلية للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإفراج عن الأسرى في غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ المستوطنين خرجوا إلى الشوارع حاملين أعلام دولة الاحتلال، وردّدوا شعارات تطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

ونشبت اشتباكات صغيرة بين المتظاهرين ومجموعات صغيرة من الأشخاص من أنصار حكومة الاحتلال. وتشير تقديرات مختلفة إلى أنّ المقاومة أسرت أكثر من 150 إسرائيليا خلال الهجوم الذي نفّذته في إطار عملية “طوفان الأقصى”، السبت الماضي.

وأعلنت كتائب القسام عن مقتل تسعة أسرى خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي ليرتفع إلى 27.

وقالت فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس، إنّ هناك عددا كبيرا من الجرحى في صفوف الأسرى الإسرائيليين، وهناك خطر على حياتهم بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

ومن جهة أخرى، أظهر مقطع فيديو بثّته قنوات رسمية إسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يزور جنود مشاة إسرائيليين في محيط غزة ويسأل: “هل أنتم مستعدّون للمرحلة التالية؟”.

وكان نتنياهو قال إنّ الهجمات المضادة على غزة في أعقاب الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل، ليست سوى البداية.

وفي خطاب للإسرائيليين مساء أمس الجمعة، قال نتنياهو: “سوف ندمّر حماس وسننتصر، لكن الأمر سيستغرق وقتا”.

ولليوم الثامن على التوالي، يتعرّض قطاع غزة المحاصر منذ 2006، لغارات جوية إسرائيلية مكثّفة دمّرت أحياء بكاملها، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية سمّاها “السيوف الحديدية