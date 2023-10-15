خبير: روسيا والسعودية تتحكّمان بسوق النفط العالمية

الأحد 15 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تقرير مجلة "ستراتيجيت" الأسترالية: موسكو والرياض تنسّقان بشكل كامل للتحكّم في أسعار النفط عالميّا

كشف أمين سايكال، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة الأسترالية، أنّ روسيا والسعودية تسيطران بالكامل على أسعار النفط في السوق العالمية، في ظلّ التنسيق الكامل بين الجانبين على مختلف المستويات.

وأشار الخبير الأسترالي في مقالة نشرها على صفحات مجلة “ستراتيجيت” الأسترالية المتخصّصة، إلى أنّ موسكو والرياض “تمسكان بمفاتيح أسعار النفط العالمية”، ممّا مكّنهما من خفض أسعار النفط في إطار تحالف “أوبك+”، وهو ما ساعد على استقرار سوق النفط العالمية.

وأضاف سايكال أنّ هذه الهيمنة الكبيرة على أسواق النفط تجسّد أيضا سعي وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع بكين وموسكو بكل الطرق، لا سيما على مستوى إنتاج النفط الذي يعدّ من القطاعات الحيوية الكبرى في روسيا والسعودية. وذكّر سايكال بأنّ الرياض ستصبح عضوا في مجموعة “بريكس”.

كما تعتزم الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ما سيعزّز هذا التعاون الثلاثي. وأكّد الباحث الأسترالي أنّه: “طالما تتلاقى المصالح الروسية والسعودية، فمن غير المرجّح أن تنخفض أسعار النفط في أيّ وقت قريب”، متوقّعا أن تواجه الدول المستهلكة للنفط “أوقاتا عصيبة”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت في وقت سابق، أنّ موسكو والرياض حقّقتا مكاسب تقدّر بمليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية في الأشهر الأخيرة، بعد أن أدّى قرار “أوبك +” بخفض الإنتاج إلى ارتفاع حادّ في أسعار النفط.