عرض عسكري مهيب في تعز احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية علي محسن الأحمر مخاطباً الإحتلال الحوثي:احتلالكم الى زوال وكل صاحب حق يمتلك العزيمة والإيمان سيستعيد حقه مباحثات يمنية كويتية في مجال قطاع الطاقة ..تفاصيل تقرير رسمي : نزوح 1200 أسرة يمنية خلال ثلاثة أشهر منتخب اليمن يتوجه إلى سيرلانكا لخوض إياب التصفيات الآسيوية بهذه التشكيلة بشرى لأصحاب الهواتف الذكية.. هكذا يمكنكم شحن جوالكم مرة شهرياً لقاء يناقش فكرة إنشاء قرية تراثية سياحية في المهرة أوّل رد رسمي من إيران بشأن صدور حكم قضائي على رونالدو بـ99 جلدة بتهمة الزنا مليشيا الحوثي تعتدي على المتظاهرين من أجل غزة في عدة محافظات والسبب.. بالفيديو..كتائب"القسام" تكشف عن سلاح جديد
نظم محور تعز العسكري، صباح السبت، عرضاً عسكرياً احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
وشاركت في العرض جانب من الوحدات العسكرية والأمنية في العرض، في شارع جمال وسط مدينة تعز.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان مقتضب، "عرض عسكري مهيب لوحدات رمزية عسكرية وأمنية في محور تعز بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المجيدة، ذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر وال60 لثورة 14 أكتوبر و 56 لعيد الجلاء ورحيل المستعمر البريطاني وذكرى 30 نوفمبر".
الى ذلك نشر العقيد عبدالباسط البحر على صفحتة بالفيس بوك ، ان تعز شهدت صباح اليوم عرضًا عسكريًا مهيبًا نفذته وحدات رمزية من الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للمحور، بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، وتزامنًا مع احتفالات الذكرى 60 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.
وأضاف البحر والذي يعمل نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العسكري، في منشورة تشرفنا بحضور العرض من محور طور الباحة ومحور الحديدة ومن قيادة ساحل تعز الغربي (حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية والتهامية والعمالقة) القادة: