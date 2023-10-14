عرض عسكري مهيب في تعز احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظم محور تعز العسكري، صباح السبت، عرضاً عسكرياً احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وشاركت في العرض جانب من الوحدات العسكرية والأمنية في العرض، في شارع جمال وسط مدينة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان مقتضب، "عرض عسكري مهيب لوحدات رمزية عسكرية وأمنية في محور تعز بمناسبة أعياد الثورة اليمنية المجيدة، ذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر وال60 لثورة 14 أكتوبر و 56 لعيد الجلاء ورحيل المستعمر البريطاني وذكرى 30 نوفمبر".

الى ذلك نشر العقيد عبدالباسط البحر على صفحتة بالفيس بوك ، ان تعز شهدت صباح اليوم عرضًا عسكريًا مهيبًا نفذته وحدات رمزية من الوحدات العسكرية والأمنية التابعة للمحور، بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، وتزامنًا مع احتفالات الذكرى 60 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وأضاف البحر والذي يعمل نائب رئيس التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العسكري، في منشورة تشرفنا بحضور العرض من محور طور الباحة ومحور الحديدة ومن قيادة ساحل تعز الغربي (حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية والتهامية والعمالقة) القادة: