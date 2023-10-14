عرض عسكري مهيب في تعز احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية علي محسن الأحمر مخاطباً الإحتلال الحوثي:احتلالكم الى زوال وكل صاحب حق يمتلك العزيمة والإيمان سيستعيد حقه مباحثات يمنية كويتية في مجال قطاع الطاقة ..تفاصيل تقرير رسمي : نزوح 1200 أسرة يمنية خلال ثلاثة أشهر منتخب اليمن يتوجه إلى سيرلانكا لخوض إياب التصفيات الآسيوية بهذه التشكيلة بشرى لأصحاب الهواتف الذكية.. هكذا يمكنكم شحن جوالكم مرة شهرياً لقاء يناقش فكرة إنشاء قرية تراثية سياحية في المهرة أوّل رد رسمي من إيران بشأن صدور حكم قضائي على رونالدو بـ99 جلدة بتهمة الزنا مليشيا الحوثي تعتدي على المتظاهرين من أجل غزة في عدة محافظات والسبب.. بالفيديو..كتائب"القسام" تكشف عن سلاح جديد
بحث وزراء كل من التخطيط والتعاون الدولي والمالية والكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مع وزير المالية الكويتي، اليوم السبت برامج تزويد اليمن "شحنات نفطية إغاثية لقطاع الطاقة".
جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مدينة "مراكش" المغربية، على هامش اجتماع الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.د، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
ووفقا للوكالة فإن نقاشات بين الجانبين تناولت سير المشاريع التنموية الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية، وبرامج تزويد شحنات نفطية إغاثية لقطاع الطاقة. واشارت إلى أن الجانبين بحثا تفعيل التنسيق المشترك بين اليمن والكويت في المحافل الاقتصادية الدولية.