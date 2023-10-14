مباحثات يمنية كويتية في مجال قطاع الطاقة ..تفاصيل

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزراء كل من التخطيط والتعاون الدولي والمالية والكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مع وزير المالية الكويتي، اليوم السبت برامج تزويد اليمن "شحنات نفطية إغاثية لقطاع الطاقة".

جاء ذلك خلال لقاء عُقد في مدينة "مراكش" المغربية، على هامش اجتماع الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.د، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

ووفقا للوكالة فإن نقاشات بين الجانبين تناولت سير المشاريع التنموية الممولة من الصندوق الكويتي للتنمية، وبرامج تزويد شحنات نفطية إغاثية لقطاع الطاقة. واشارت إلى أن الجانبين بحثا تفعيل التنسيق المشترك بين اليمن والكويت في المحافل الاقتصادية الدولية.