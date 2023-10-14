تقرير رسمي : نزوح 1200 أسرة يمنية خلال ثلاثة أشهر

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قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الحكومية، السبت، إن 1,201 أسرة يمنية نزحت خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وذكرت في تقرير لها، أنها تتبعت نزوح 1.201 أسرة يمثلون (6.501 فردا) نزحوا خلال الفترة من 1يوليو حتى 30 سبتمبر الفائت.
وأضافت أن هذه الأسرة نزحت من 19 محافظة (139 مديرية) متفرقة، واستقبلتهم 10 محافظات في (38 مديرية).
وأشارت إلى أن "34 بالمئة من الأسر نزحت من محافظة الحديدة بعدد (366 أسرة) تليها محافظة تعز بـ23.95 بالمئة، بعدد (252 أسرة) تليها مأرب بنسبة 12 بالمئة بعدد (129 أسرة) ثم إب (73 أسرة) وأبين (43 أسرة) وريمة (33 أسرة) وصنعاء (26 أسرة)..".
ولفتت إلى "أن تلك الأسر نزحت بنسبة 26 بالمئة إلى مأرب بعدد (321 أسرة) ثم داخليا في الحديدة بعدد (246 أسرة) ثم تعز بعدد (166 أسرة