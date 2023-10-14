عرض عسكري مهيب في تعز احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية علي محسن الأحمر مخاطباً الإحتلال الحوثي:احتلالكم الى زوال وكل صاحب حق يمتلك العزيمة والإيمان سيستعيد حقه مباحثات يمنية كويتية في مجال قطاع الطاقة ..تفاصيل تقرير رسمي : نزوح 1200 أسرة يمنية خلال ثلاثة أشهر منتخب اليمن يتوجه إلى سيرلانكا لخوض إياب التصفيات الآسيوية بهذه التشكيلة بشرى لأصحاب الهواتف الذكية.. هكذا يمكنكم شحن جوالكم مرة شهرياً لقاء يناقش فكرة إنشاء قرية تراثية سياحية في المهرة أوّل رد رسمي من إيران بشأن صدور حكم قضائي على رونالدو بـ99 جلدة بتهمة الزنا مليشيا الحوثي تعتدي على المتظاهرين من أجل غزة في عدة محافظات والسبب.. بالفيديو..كتائب"القسام" تكشف عن سلاح جديد
توجه منتخب اليمن الأول لكرة القدم، السبت، إلى سيرلانكا لخوض مباراة الإياب في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن بعثة المنتخب غادرت عصر اليوم السبت، مدينة أبها السعودية، متوجهة إلى العاصمة السيرلانكية كولومبو، لمواجهة المنتخب المضيف يوم الثلاثاء القادم لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة.
وأضاف أن البعثة المغادرة تكونت من 33 شخصاً، منهم 10 يمثلون الجهاز التدريبي والفني والإداري، و23 لاعباً، وهم: عبدالله عبدالحكيم السعدي، محمد أمان، لؤي عطية، وحيد الخياط، عبدالواسع المطري، ناصر محمدوه، عمر الداحي، حمزة محروس، أحمد السروري، محمد القشمي، محمد الطيري، محمد الغيلي، الخضر سالم الدوح، محمد الداحي، أحمد ماهر، صقر الحربي، علاء الدين عوشة، هارون الزبيدي، عبدالمعين الجرشي، رضوان الحبيشي، أنيس المعاري، أحمد الوجيه، حمزة حنش.
ويدخل منتخب اليمن لقاء الإياب بمعنويات مرتفعة، بعد أن حسم مبارة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط السعودية، بثلاثية نظيفة وقعها كل من أحمد ماهر وناصر محمدوه وعبدالواسع المطري.
ويمتلك منتخب اليمن حظوظاً كبيرة للعبور إلى الدور الثاني من التصفيات، إذا يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدفين نظيفين لضمان التأهل، في حين أن المنتخب السيرلانكي ليس أمامه سوى الفوز وبفارق أكثر من ثلاثة أهداف للتأهل إلى دور المجموعات.