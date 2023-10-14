منتخب اليمن يتوجه إلى سيرلانكا لخوض إياب التصفيات الآسيوية بهذه التشكيلة

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توجه منتخب اليمن الأول لكرة القدم، السبت، إلى سيرلانكا لخوض مباراة الإياب في الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن بعثة المنتخب غادرت عصر اليوم السبت، مدينة أبها السعودية، متوجهة إلى العاصمة السيرلانكية كولومبو، لمواجهة المنتخب المضيف يوم الثلاثاء القادم لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة.

وأضاف أن البعثة المغادرة تكونت من 33 شخصاً، منهم 10 يمثلون الجهاز التدريبي والفني والإداري، و23 لاعباً، وهم: عبدالله عبدالحكيم السعدي، محمد أمان، لؤي عطية، وحيد الخياط، عبدالواسع المطري، ناصر محمدوه، عمر الداحي، حمزة محروس، أحمد السروري، محمد القشمي، محمد الطيري، محمد الغيلي، الخضر سالم الدوح، محمد الداحي، أحمد ماهر، صقر الحربي، علاء الدين عوشة، هارون الزبيدي، عبدالمعين الجرشي، رضوان الحبيشي، أنيس المعاري، أحمد الوجيه، حمزة حنش.

ويدخل منتخب اليمن لقاء الإياب بمعنويات مرتفعة، بعد أن حسم مبارة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط السعودية، بثلاثية نظيفة وقعها كل من أحمد ماهر وناصر محمدوه وعبدالواسع المطري.

ويمتلك منتخب اليمن حظوظاً كبيرة للعبور إلى الدور الثاني من التصفيات، إذا يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدفين نظيفين لضمان التأهل، في حين أن المنتخب السيرلانكي ليس أمامه سوى الفوز وبفارق أكثر من ثلاثة أهداف للتأهل إلى دور المجموعات.