لقاء يناقش فكرة إنشاء قرية تراثية سياحية في المهرة

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقد لقاء في رئاسة جامعة المهرة، لمناقشة فكرة إنشاء قرية تراثية سياحية في محافظة المهرة تبرز التراث المهري لتكون مزارا للزوار و إقامة الفعاليات التراثية وتبرز الموروث المهري الأصيل.

جاء ذلك بحضور رئيس جامعة المهرة أنور كلشات والشيخ سعد بن دعنان مستشار المحافظ للعلاقات العامة ومدير عام مكتب الثقافة أحمد المهري، ومدير عام مكتب السياحة أحمد رعفيت و مدير عام هيئة الآثار والمتاحف سالم باكريت والباحث والمهتم بالتراث المهري سالم لحيمر القميري وذلك وفي البداية رحب رئيس الجامعة بالحاضرين، مؤكدا أهمية الفكرة و حاجة المحافظة لها وأكد على أهمية إنشاءها ووضع التصور لها والرفع به للأخوة قيادة السلطة المحلية لإطلاعهم على التصور والفكرة للقرية التراثية.

ومن جانبهم تحدث الحاضرون وابدوا أرائهم ومقترحاتهم حول القرية التراثية واستمع الحاضرون إلى الشيخ سعد دعنان الذي قدم أفكار ومقترحات لإنشاءها. واتفق الحاضرون على أن ترفع كل جهة افكارها ومقترحاتها و قولبتها في تصور شامل لعرضه على قيادة السلطة المحلية والتنسيق مع السلطة المحلية لتنفيذ الفكرة مستقبلا.