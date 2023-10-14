أوّل رد رسمي من إيران بشأن صدور حكم قضائي على رونالدو بـ99 جلدة بتهمة الزنا

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نفت السفارة الإيرانية في إسبانيا، عبر بيان رسمي، صدور حكم قضائي ضد قائد النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بتهمة الزنا، بعد معانقته الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي تُعاني من إعاقة جسدية.

وأوضحت السفارة الإيرانية بمدريد، في بيان نشرته على صفحتها في منصة “إكس”: “ننفي بشدة صدور أي حكم ضد أي رياضي دولي في إيران”.

وأشارت السفارة الإيرانية إلى أنّ النجم البرتغالي رونالدو سافر إلى إيران بين يومي 18 و19 سبتمبر للمشاركة في مباراة رسمية لكرة القدم، “ولقي ترحيباً كبيراً من قبل الشعب والسلطات، كما أن لقاءه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي كان موضع إشادة وإعجاب”.



وأثناء زيارته إلى ايران، التقى قائد فريق النصر بالرسامة فاطمة حمامي، وأهداها قميصاً موقعاً، وعانقها وقبلها على خدها كعربون امتنان بعد أن قدمت له لوحتي بورتريه، رسمتها بقدميها.



وعقب ذلك زعمت تقارير نقلتها صحف إسبانية وإيرانية، انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ القضاء الإيراني أصدر حكما بالجلد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأن لمس امرأة يُعد بمثابة زنا بموجب القانون الإيراني، بعد أن رفع عدد من المحامين بالبلاد شكوى قضائية ضده.



