مليشيا الحوثي تعتدي على المتظاهرين من أجل غزة في عدة محافظات والسبب..

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتدى مسلحون حوثيون، مساء الجمعة، على عدد من المتظاهرين في المظاهرات الحاشدة التي نُظمت في عدد من المحافظات، فيما انسحب آخرون من المظاهرات، بسبب صور الحوثي وشعار الميليشيا.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المسلحين التابعين لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، اعتدوا بأعقاب البنادق على عشرات المتظاهرين من المواطنين، أثناء المظاهرة الحاشدة التي نُظمت بالعاصمة المختطفة صنعاء للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت المصادر، إن مسلحي الحوثي اعتدوا على المتظاهرين في صنعاء، بسبب رفضهم رفع صور المدعوين عبدالملك الحوثي وحسن نصر الله، بالإضافة إلى رفضهم رفع وترديد شعار الحوثيين المستورد.

وأكدت مصادر محلية،أخرى، وفي ذات السياق في محافظات البيضاء وذمار وإب وحجة، إن مليشيا الحوثي أعتدت على عدد من المتظاهرين في تلك المحافظات التي جابت عدد من الشوارع للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وللأسباب ذاتها التي حدثت في العاصمة المختطفة صنعاء.