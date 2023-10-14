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بالفيديو..كتائب"القسام" تكشف عن سلاح جديد

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية عن قذيفة "الياسين" المحلية الصنع المضادة للدروع، والتي دخلت الخدمة خلال معركة "طوفان الأقصى".

وعلى قناتها في "تلغرام"، نشرت كتائب "القسام"مقطع فيديو كشفت فيه "عن قذيفة "الياسين" المحلية الصنع المضادة للدروع من عيار 105 ملم".

وأشارت إلى أن هذه القذيفة ترادفية وذات قدرةٍ تدميريةٍ عالية، ودخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى".
وأظهر فيديو الإعلام العسكري لـ"القسام" مشاهد من تجهيز القذيفة، بالإضافة إلى لقطة تظهر استخدامها ضد دبابة ميركافا الإسرائيلية.

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