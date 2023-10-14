كتائب القسام تبث مشاهد مرعبة لـ جيش الإحتلال: هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة - شاهد

كتائب القسام تبث رسالة مصورة وبثت كتائب القسام رسالة مصورة موجهة إيّاها للقوات الإسرائيلية البرية التي تنوي اجتياح القطاع، وعلقت عليه بالقول: “هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة”.

عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لشنّ هجوم شامل على قطاع غزة، وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، رسالة مصورة إلى قادة تل أبيب.



تأتي رسالة حماس تزامناً مع إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، استعداد الجيش لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوماً مشتركاً ومنسقاً من الجو والبحر والبر.

وقال البيان: “القوات البرية ومديرية التكنولوجيا واللوجستيات تعملان على إعداد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لتوسيع نطاق القتال”.

وأضاف: “وفي إطار هذه الاستعدادات أنشأت الهيئة مراكز لوجيستية أمامية من أجل تمكين القوات المقاتلة من التزوّد بشكل سريع ومناسب بكل ما يلزمها”.

وتابع: “وتم خلال الأيام الأخيرة نقل الآليات والأدوات اللازمة للقتال وللحشودات العسكرية”.

الجيش الإسرائيلي أردف: “وتواصل الوحدات المختلفة التابعة لهيئة الشؤون التكنولوجية واللوجيستية مساعيها لاستكمال تجهيز وتأهيل الآليات والمعدات وإمدادها بالوسائل القتالية المتقدمة طبقاً للاحتياجات”.

كما تنتشر الكتائب المختلفة وقوات جيش الدفاع في كافة أنحاء البلاد استعداداً لرفع مستوى الجاهزية وتمهيداً للمراحل المقبلة من الحرب، ولا سيما العملية لبرية الواسعة، وفقاً للبيان.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الهجوم البري الإسرائيلي لاقتحام قطاع غزة “سيبدأ الليلة”.

وقالت إن الجيش انتهى من الاستعداد للبداية في العملية البرية وينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي.

هذا ويجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قاعدة “كيريا” في تل أبيب، وسط توقعات بأن يعطي الأمر بالهجوم البري الليلة.