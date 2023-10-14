السفير نعمان: يجب الوقوف لمراجعة مآلات الثورة

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أكد السياسي اليمني المخضرم السفير ياسين سعيد نعمان إلى وقفة لمراجعة مآلات الثورة اليمنية وما صار اليه حال اليمن في الوقت الراهن.
ودعا إلى الوقوف إجلالاً لكل الشهداء والمناضلين في الذكرى الستين لثورة 14 أكتوبر.
وقال نعمان -في منشور بصفحته على فيسبوك- “في الذكرى الستين نقف إجلالاً لكل الشهداء والمناضلين، وتقديراً لكل تلك التضحيات لا بد من الوقوف وقفة مراجعة أمام الإشكاليات الناشئة عن علاقة الثورة وأهدافها وتطلعاتها ومنجزاتها بالواقع الراهن وما آل اليه حال اليمن بأكمله. وأكد أن ذلك التحدي الأكبر الذي يضطلع به جيل اليوم، وهو الوحيد الدال على استمرار التمسك بهذه الثورة الخالدة.
وأضاف “بمناسبة حلول الذكرى الستين لثورة 14 اكتوبر المجيدة ازف إلى شعبنا اليمني أحر وأصدق التهاني بهذه المناسبة التي مثلت علامة فارقة في حياة شعبنا وقادت إلى تحقيق الاستقلال الناجز يوم 30 نوفمبر 1967 وتوحيد الجنوب وبناء الدولة الوطنية”.
وتابع إن “مما يجعل هذه الثورة محط اهتمام في تاريخ اليمن الحديث هو أنها استقطبت كل قوى وفئات الشعب من عمال وفلاحين وجنود وطلاب ومرأة وتجار ومثقفين في إطار برنامج سياسي حدد الخط العام للثورة وأهدافها، وعلى هديه أبحرت الثورة في ظروف صعبة وبالغة التعقيد، وشكلت بذلك عنواناً كبيراً لما عرف في التاريخ بالثورات المركبة”.