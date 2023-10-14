السعودية: ندعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن

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أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة، أن المملكة تدعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة – في تصريحات نقلتها قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت-، “نرحب بصدور التقرير الـ 11 من اللجنة الوطنية اليمنية، ونؤكد على أهمية مواصلة تكثيف مكتب المفوضية السامية دعمه لهذه اللجنة”.
وأشار إلى أن المملكة تحرص دائما على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل لحل سياسي شامل ودائم في اليمن، تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة.. مؤكدا أن المملكة دعمت اليمن بـ 2.1 مليار دولار لتحقيق النماء