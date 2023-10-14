المجلس العربي يدين سياسة الغرب في ”الكيل بمكيالين تجاه غزّة“

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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أدان المجلس العربي، السبت، سياسة الغرب في الكيل بمكيالين تجاه غزة والقضية الفلسطينية، محذراً من أن تلك السياسة تبذر بذور الحروب المقبلة بل وتشجع عليها.

ودعا المجلس الذي يرأسه الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، لوقف هذا المسلسل الخطير الذي سيفتح ابواب جهنم على الجميع، وذلك عبر اتخاذ الخطوات الوحيدة التي تستطيع وضع حدّ نهائي لمأساة الشعب الفلسطيني وخروج الإقليم من منطق الحرب الأزلية”.

وقال المجلس في بيان وصل "مأرب برس"، نسخة منه، إن “الفزعة السياسية والإعلامية الغربية في صالح إسرائيل تتفاقم هي الأخرى، وهي خالية من كل مضمون أخلاقي وسياسي، لأن المواقف المبدئية لا تخضع لمنطق الكيل بمكيالين”.

وتابع: “ما من شكّ أن الشعوب العربية والإسلامية كانت ستعطي موقف الغربيين هذا قيمة لو سجّلت شجب وإدانة قتل مائتي مدني فلسطيني السنة الفارطة وسياسة المحاصرة والإذلال والاستيطان والفصل العنصري ضد الفلسطينيين والتعدي على الأماكن المقدسة للمسلمين”.

وقال البيان “إن الخطر في هذه الفزعة الإعلامية والسياسية ليس الظلم الفادح في حق الفلسطينيين بما فيه من تصريح واضح أن موتهم أقل قيمة من موت الإسرائيليين، بقدر ما هو إعطاء صك على بياض لحكومة يمينية متطرفة لمواصلة ومفاقمة عدوانها المستديم”.

ودعا المجلس العربي الأمة للوقوف إلى جانب سكان غزة المحاصرين منذ أكثر من أربع عشر سنة، وذلك عبر تكثيف تظاهرات الدعم والإسناد والضغط على الحكومات لكي تفعل كل ما في وسعها لوقف المجزرة.