أبناء إقليم عدن في مأرب يحتفون بالذكرى الستين لثورة 14 أكتوبر.

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_خاص

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نظم أبناء إقليم عدن بمأرب اليوم السبت حفل فني وخطابي بالذكرى الستين لثورة 14 أكتوبر المجيدتين .

وفي الحفل الجماهيري الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والشخصيات الإجتماعية من مختلف محافظات الجمهورية،

قال نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث " لقد مثل يوم 14 اكتوبر من العام 1963م يوم التحرر والإنعتاق من طغيان وإستبداد وظلم الإحتلال البغيض الذي جثم على الأرض اليمنية في جنوب الوطن لمدة تزيد عن مائة وثلاثون سنة".

وأضاف:" لقد مارس الإحتلال البريطاني والإمامة البغيضة أبشع أنواع الإذلال والقهر والظلم على اليمنيين في شمال الوطن وجنوبه، وامتزجت دماء الشهيد لبوزة اللقية والقردعي وغيرهم من الشهداء بتربة اليمن الكبير يمن الثاني والعشرين من مايو المجيد".

وأشار أبو الغيث" إلى أن الفعل الثوري للثوار الأحرار في السابق قد انتقل اليوم إلى الأحفاد في مقاومة المليشيا الحوثية الإرهابية"، داعياً إلى وحدة الصف الوطني ومواصلة الكفاح والنضال حتى تخضع المليشيا وتجنح للسلام إما بالحوار أو بالقوة"،مستبعداً بذات الوقت أن يخضع الحوثي للسلام فقد تم تجربته لأكثر من مرة وهو ينقض أي اتفاقية تعقد معه".

وفي كلمة المرأة التي قدمتها هاجر أحمد، أشادت فيها بدور المرأة النضالي ،ووقوفها إلى جانب أخيها الرجل منذ فجر ثورة 14أكتوبر...مؤكدة أن المرأة مثلت الوجه الآخر للثورة في التصدي للمشاريع الصغيرة ،إيمانا بدورها،وشعورا بواجبها الوطني..وخلقت في توجهها الثوري وعيامجتمعيا في شتى المجالات الحياتية.

من جهته قال قائد مقاومة إقليم عدن بمأرب - الشيخ قائد المثيل:" نحتفي بهذه المناسبة في اليوم الذي كان قطف ثمار تضحيات ونضال الأبطال الأحرار لعقود من الزمن"، مؤكداً المضي على عهد الشهداء الأحرار من أبطال ثورتي سبتمبر واكتوبر"، معتبراً التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب اليمني اليوم في مواجهة بقايا الإمامة الكهنوتية إلا صورة من صور الوفاء لشهداء سبتمبر واكتوبر".

كما ألقيت في الحفل عدد من الكلمات اعتبرت الزخم الشعبي الكبير إحتفاء بثورتي سبتمبر واكتوبر ما هو إلا تأكيداً على الاستمرار في الخط الذي رسمه أبطال الثورتين المجيدتين، وأن الفعل الثوري مستمر اليوم في مواجهة بقايا الإمامة مليشيا الحوثي الإرهابية". وفي الحفل الفني والخطابي قدمت عدد من الفقرات الفنية الوطنية التي تغنت ومجدت ثورة 14أكتوبر، كما قدمت بنفس الوقت فقرات فنية تضامنية مع أبناء غزة بفلسطين.