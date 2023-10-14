مليشيا الحوثي تخير أحد البرلمانيين في صنعاء بين المغادرة أو التصفية الداعية الكويتي مشاري العفاسي ينشر دعاء خاصا لأهل غزة - فيديو النائب العليمي: ثورة 14 أكتوبر نستدعي فيها تضحيات من سبقونا ضد الاستعمار والاستبداد توكل كرمان في ذكرى 14 أكتوبر: اليمن يتعرض لأبشع مؤامرة تستهدف وحدته وعلى الجميع المحافظة على المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الجمهوريةُ والوحدة تحرك جديد للسعودية من أجل غزة اليمن.. المصلون ينتفضون ضد خطيب هاجم المقاومة الفلسطينية وأنزلوه من المنبر بالقوة ''فيديو'' مواقف مشرفة للصين وروسيا بشأن الحرب على غزة.. ماذا قالت؟ الرياض.. لقاء العميد طارق صالح مع الفريق بن عزيز الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة إصدار العدد الأول لمجلة قسم العلوم السياسية .. تزامنًا مع ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين
خيرت مليشيا الحوثي الإرهابية، برلماني في مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، بين مغادرة مناطقها أو تصفيته جسديا.
وقال احمد سيف حاشد، على حسابه بمنصة” إكس”، إنه تلقى مكالمة تلفونية من شخص مجهول يهدده فيها بالقتل إذا لم يغادر البلاد بسبب كتاباته الناقدة لإجراءات وفساد مليشيات إيران.
وأضاف البرلماني حاشد أنه تلقى ايضا تهديد عبر رسالة نصية من رقم هاتف آخر يقول له إن الحصانة البرلمانية لن تنفعه وأنه سيق م بقتله بطلقات نارية.
ونقل عن الشخص المجهول قوله إنه قدم والده وأخيه في سبيل مليشيات إيران ولن يسمح لأحد بانتقاد او مهاجمة المليشيات التي ضحت بالكثير من القتلى.
وكان البرلماني حاشد قد كشف عن مساعي حوثية لتمرير قرار عبر مجلس النواب في صنعاء، لشرعنة الجبايات التي تفرضها المليشيات على المواطنين، في ظل انشغال الشعب اليمني بالأحداث الجارية في فلسطين.