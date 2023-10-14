مليشيا الحوثي تخير أحد البرلمانيين في صنعاء بين المغادرة أو التصفية

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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خيرت مليشيا الحوثي الإرهابية، برلماني في مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء، بين مغادرة مناطقها أو تصفيته جسديا.

وقال احمد سيف حاشد، على حسابه بمنصة” إكس”، إنه تلقى مكالمة تلفونية من شخص مجهول يهدده فيها بالقتل إذا لم يغادر البلاد بسبب كتاباته الناقدة لإجراءات وفساد مليشيات إيران.

وأضاف البرلماني حاشد أنه تلقى ايضا تهديد عبر رسالة نصية من رقم هاتف آخر يقول له إن الحصانة البرلمانية لن تنفعه وأنه سيق م بقتله بطلقات نارية.

ونقل عن الشخص المجهول قوله إنه قدم والده وأخيه في سبيل مليشيات إيران ولن يسمح لأحد بانتقاد او مهاجمة المليشيات التي ضحت بالكثير من القتلى.

وكان البرلماني حاشد قد كشف عن مساعي حوثية لتمرير قرار عبر مجلس النواب في صنعاء، لشرعنة الجبايات التي تفرضها المليشيات على المواطنين، في ظل انشغال الشعب اليمني بالأحداث الجارية في فلسطين.