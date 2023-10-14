الداعية الكويتي مشاري العفاسي ينشر دعاء خاصا لأهل غزة - فيديو

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 268