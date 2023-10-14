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الداعية الكويتي مشاري العفاسي ينشر دعاء خاصا لأهل غزة  - فيديو

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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نشر الداعية الكويتي مشاري العفاسي ، دعاء جديدا خاصا لأهل غزة.

يذكر ان وزارة الاوقاف الكويتية وجهت بالقنوت خلال الصلوات الجهرية والدعاء لاهل غزة في جميع المساجد.

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