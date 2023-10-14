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نشر الداعية الكويتي مشاري العفاسي ، دعاء جديدا خاصا لأهل غزة.
يذكر ان وزارة الاوقاف الكويتية وجهت بالقنوت خلال الصلوات الجهرية والدعاء لاهل غزة في جميع المساجد.
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