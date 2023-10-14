النائب العليمي: ثورة 14 أكتوبر نستدعي فيها تضحيات من سبقونا ضد الاستعمار والاستبداد توكل كرمان في ذكرى 14 أكتوبر: اليمن يتعرض لأبشع مؤامرة تستهدف وحدته وعلى الجميع المحافظة على المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الجمهوريةُ والوحدة تحرك جديد للسعودية من أجل غزة اليمن.. المصلون ينتفضون ضد خطيب هاجم المقاومة الفلسطينية وأنزلوه من المنبر بالقوة ''فيديو'' مواقف مشرفة للصين وروسيا بشأن الحرب على غزة.. ماذا قالت؟ الرياض.. لقاء العميد طارق صالح مع الفريق بن عزيز الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة إصدار العدد الأول لمجلة قسم العلوم السياسية .. تزامنًا مع ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين حماس تصدر أول بيانا بشأن موقف الرئيس الروسي تجاه الحصار والعدوان على غزة رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة (الرواتب الفلكية).. وصلاح في مركز متأخر
قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي إن ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة ثورة عظيمة برجالها وقيمها وتضحياتها وطريقها نحو الاستقلال والحرية.
مضيفا إن شعبنا في الجنوب خاض نضالات شاقا وكفاحا عظيما لإنجاز ثورة 14 أكتوبر الخالدة. ولفت النائب العليمي في تغريدة له على موقع (x)، إلى أن ثورة 14اكتوبر هي التي اختار من خلالها شعبنا طريقه للحرية والكرامة والنضال ضد الغزاة والمحتلين، واثبت أنه لا يرتضي ضيماً أو ظلماً لا من غريب أو من قريب.
وأكد الدكتور عبدالله العليمي على أن ثورتي 14 أكتوبر و26 سبتمبر المجيدتين هما ذكرى وواقع، ومناسبتين نستدعي فيها ومن خلالها تضحيات من سبقونا ضد الاستعمار والاستبداد، لنسير على خطاهم حتى نحصل على السلام العادل و المستدام في ظل دولة القانون والكرامة والحرية والمساواة لكل الاجيال من بعدنا.
مضيفا:ستلهمنا اليوم كما فعلت بالأمس لرفض كل محاولات الاستعباد واستعادة الماضي. واختتم النائب العليمي بالمباركة والتهنئة لأبناء شعبنا اليمني العظيم بمناسبة الذكرى ال 60 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة.