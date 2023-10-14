تحرك جديد للسعودية من أجل غزة

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قالت الإخبارية السعودية أن وزير الخارجية السعودي بحث اليوم السبت مع نظيره الأميركي في الرياض خفض التصعيد في غزة وتوفير ممرات إنسانية آمنة.
وكالة "أسوشييتد برس" ذكرت ان بلينكن دعا خلال لقائه وزير الخارجية السعودي إلى حماية المدنيين في كل من قطاع غزة وإسرائيل.
وامس الجمعة أكدت السعوديةرفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة لاسيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها تلك المنطقة.
وأضافت الوزارة أن المملكة طالبت برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.