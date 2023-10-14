اليمن.. المصلون ينتفضون ضد خطيب هاجم المقاومة الفلسطينية وأنزلوه من المنبر بالقوة ''فيديو''

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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انتفض مصلون في أحد مساجد العاصمة المؤقتة عدن، ضد خطيب بدأ خطبته امس الجمعة بمهاجمة المقاومة الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن خطيب جديد من اتباع القيادي السلفي الموالي للامارات هاني بن بريك، بدء الخطبة الأولى، في مسجد الشافعي بالمدرارة بعدن بمهاجمة المقاومة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.

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الخطيب بكلامه أثار غضب المصلين الذين انتفضوا ضده وانزلوه بالقوة من على المنبر.

هذا وأصدر مكتب الأوقاف بعدن أمر ايقاف أمام وخطيب مسجد الشافعي بسبب هجومه على فصائل المقاومة الفلسطينية واثارته للفتنة وتجاوزه لتوجيهات مكتب الأوقاف بالمحافظة.

وشهدت عدن ومأرب وتعز والمهرة وصنعاء ومناطق اخرى في اليمن تظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة امس تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لابطال المقاومة في غزة.