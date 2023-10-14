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الرياض.. لقاء العميد طارق صالح مع الفريق بن عزيز

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اليوم، في الرياض مع رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلع الفريق بن عزيز العميد طارق صالح على نتائج زيارته ولقاءاته بالمسؤولين الأمريكيين في واشنطن وفي مقدمتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل ايرك كورلا، ورئيس الأركان الأمريكي الفريق أول راندي جورج.

واشار رئيس الاركان الى طبيعة لقاءاته والتنسيق الثنائي الذي جرى فيما يخص بحث سبل دعم القوات المسلحة اليمنية في التصدي للإرهاب وحماية الملاحة البحرية، وكذا تعزيز التعاون الأمني والعسكري الوثيق بين البلدين.

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