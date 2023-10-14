إصدار العدد الأول لمجلة قسم العلوم السياسية .. تزامنًا مع ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين

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يُصدر طلبة قسم العلوم السياسية بجامعة إقليم سبأ، بمناسبة ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر، مجلة قسم العلوم السياسية بعددها الأول، بعنوان "نضالات ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وجذورهما الثورية"،
وتتسم مجلة قسم العلوم السياسية بطابع ثوري، وتتحدث عن ثورة 26 سبتمبر ضد الإمامة وثورة 14 أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني، وما سبقها من نضالات وانتفاضات ثورية للشعب اليمني في الشطرين الشمالي والجنوبي،
وتستعرض وضع الإنسان في ظل الرجعية الإمامية شمالا، والاحتلال البريطاني جنوبا، عرضًا شاملًا من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وربطها بأحداث وواقع اليوم الذي يعيشه الإنسان اليمني وتمر به الدولة اليمنية، متناولة الوضع اليمني وأحداث الحقبة الثورية.
ويعتبر هذا الإصدار لمجلة قسم العلوم السياسية هو العدد الأول، والذي يصدر في شهر أكتوبر 2023م، تزامنا مع الذكرى الواحدة والستين لثورة 26 سبتمبر، والذكرى الستين لثورة 14 أكتوبر المجيدتين.