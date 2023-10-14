رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة (الرواتب الفلكية).. وصلاح في مركز متأخر

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تستمر المنافسة والمقارنة بين النجمين والغريمين التقليديين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم ارتحالهما عن أجواء الكرة الأوروبية.

ونقلت صحيفة "ماركا"، قائمة أصدرتها مجلة "فوربس"، عن قائمة أعلى الرواتب بين نجوم الكرة في العالم.

واللافت أن انتقال رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، وميسي إلى إنتر ميامي، غير كثيرًا من ملامح أغلى 10 لاعبين في القائمة.

وتضنت القائمة 6 لاعبين في أوروبا، واحد منهم فقط من برشلونة، بينما لا يتواجد أي لاعب من ريال مدريد.

ويتصدر رونالدو قائمة الرواتب الفلكية برصيد 260 مليون دولار، ويليه ميسي في المرتبة الثانية برصيد 135 مليون دولار، ومن ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، في المرتبة الثالثة برصيد 112 مليون دولار.

وفيما يلي قائمة مجلة "فوربس" للرواتب الفلكية وفقا لصحيفة "ماركا":

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – (260 مليون دولار)

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) - (135 مليون دولار)

3- البرازيلي نيمار دا سيلفا، (الهلال السعودي) – (112 مليون دولار)

4- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - (110 ملايين دولار)

5- الفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة السعودي) - (106 ملايين دولار)

6- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - (58 مليون دولار)

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) - (53 مليون دولار)

8- السنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) - (52 مليون دولار)

9- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - (39 مليون دولار)

10- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) - (36 مليون دولار).

11- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - (34 مليون دولار