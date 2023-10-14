الكشف عن 8 علامات خطيرة وقاتلة للجلطة الدماغية

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وفقا للدكتورة أولغا زينتشيفا أخصائية طب الأعصاب يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية مع التقدم بالعمر. لذلك يجب الانتباه إلى 8 علامات للتعرف على الجلطة الدماغية.

وتشير الطبيبة إلى أن هناك نوعين من الجلطة الدماغية- إقفارية ونزفية والنوع الأول أكثر انتشارا.

ووفقا لها، تحدث الجلطة الدماغية بسبب انسداد أو تشنج الأوعية الدموية في الدماغ.

في بعض الأحيان يمكن أن تحدث نتيجة انضغاط الأوعية الدموية بسبب ورم في الدماغ أو ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

أما الجلطة الدماغية النزفية، فسببها تمزق الأوعية الدموية الدماغية. وهذا كقاعدة عامة، يسبب قفزة في ضغط الدم وتمدد الأوعية الدموية الدماغية. في كثير من الأحيان سبب هذا النوع من الجلطة الدماغية هو تصلب الشرايين.

وتشير الطبيبة إلى أن العلامات التي تشير إلى الجلطة الدماغية هي:

1 - الصداع - يشعر المصاب كما لو أنه أصيب بفأس في مؤخرة الرأس أو غرز خنجر في رأسه ويشعر بألم متبلد أو ضاغط ويشتد مع تغيير وضعية الجسم والسعال.

2 - الدوخة المفاجئة

3 - ضعف تناسق الحركة وفقدان التوازن وغثيان وتقيؤ.

4 - تنمل وخدر أي جزء من الجسم (اللسان، الوجه، الذراعين، الساقين، الجذع) أو يصاب أحد الجانبين.

5 - عدم تناظر جانبي الوجه وسيلان اللعاب وصعوبة البلع والفواق المستمر.

6 - ضعف النطق وعدم وضوح كلام المصاب.

7 - ضعف الرؤية

8 - اضطراب الوعي والغيبوبة واضطرابات نفسية وسلوكية وتقول: "إذا لاحظ الشخص هذه الأعراض على نفسه أو على أحد أقاربه أو أحد المارة، عليه الاتصال فورا بالإسعاف. لأنه لكل دقيقة أهميتها