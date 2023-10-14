رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة (الرواتب الفلكية).. وصلاح في مركز متأخر الكشف عن 8 علامات خطيرة وقاتلة للجلطة الدماغية أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في الأسواق الأوروبية قصف بالطيران واشتباكات عنيفة وحرب طاحنة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيمي جنين وقلنديا معلومات مهمة وخطيرة لٱ تفوتك عن التهاب الكبد الفيروسي B قرار إسرئيل في اجتياح غزة بعد 17 عاما.. و3 صعوبات يواجه جيشها بمشاركة وزير ونواب برلمانيين.. مظاهرة حاشدة في دولة خليجية دعما لقطاع غزة محاولات فاشلة لجمع معومات قاتلة دخلت وخرجت بغفلة.. هذا ما جمعته وحدة إسرائيلية من غزة العميد طارق صالح يستذكر دور عدن المحوري في ثورة 14 أكتوبر الأمم المتحدة تدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات باليمن
وفقا للدكتورة أولغا زينتشيفا أخصائية طب الأعصاب يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية مع التقدم بالعمر. لذلك يجب الانتباه إلى 8 علامات للتعرف على الجلطة الدماغية.
وتشير الطبيبة إلى أن هناك نوعين من الجلطة الدماغية- إقفارية ونزفية والنوع الأول أكثر انتشارا.
ووفقا لها، تحدث الجلطة الدماغية بسبب انسداد أو تشنج الأوعية الدموية في الدماغ.
في بعض الأحيان يمكن أن تحدث نتيجة انضغاط الأوعية الدموية بسبب ورم في الدماغ أو ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.
أما الجلطة الدماغية النزفية، فسببها تمزق الأوعية الدموية الدماغية. وهذا كقاعدة عامة، يسبب قفزة في ضغط الدم وتمدد الأوعية الدموية الدماغية. في كثير من الأحيان سبب هذا النوع من الجلطة الدماغية هو تصلب الشرايين.
وتشير الطبيبة إلى أن العلامات التي تشير إلى الجلطة الدماغية هي:
1 - الصداع - يشعر المصاب كما لو أنه أصيب بفأس في مؤخرة الرأس أو غرز خنجر في رأسه ويشعر بألم متبلد أو ضاغط ويشتد مع تغيير وضعية الجسم والسعال.
2 - الدوخة المفاجئة
3 - ضعف تناسق الحركة وفقدان التوازن وغثيان وتقيؤ.
4 - تنمل وخدر أي جزء من الجسم (اللسان، الوجه، الذراعين، الساقين، الجذع) أو يصاب أحد الجانبين.
5 - عدم تناظر جانبي الوجه وسيلان اللعاب وصعوبة البلع والفواق المستمر.
6 - ضعف النطق وعدم وضوح كلام المصاب.
7 - ضعف الرؤية
8 - اضطراب الوعي والغيبوبة واضطرابات نفسية وسلوكية وتقول: "إذا لاحظ الشخص هذه الأعراض على نفسه أو على أحد أقاربه أو أحد المارة، عليه الاتصال فورا بالإسعاف. لأنه لكل دقيقة أهميتها