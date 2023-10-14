قصف بالطيران واشتباكات عنيفة وحرب طاحنة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيمي جنين وقلنديا

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين ومخيم قلنديا شمال مدينة القدس، بعد اقتحام قوة إسرائيلية للمخيمين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة بإحدى آليات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين.

وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان من منطقة التفجير وقال شهود عيان إن العبوة الناسفة كانت "شديدة الانفجار".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة إلى المخيم.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت جنين ومخيمها واستولت على مبان وحولتها لنقاط مراقبة.

وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق للنار استهدف القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس.

وقتل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية أمس الجمعة في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في عدد من المدن خلال مظاهرات واحتجاجات ضد الحرب على غزة