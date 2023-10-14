العميد طارق صالح يستذكر دور عدن المحوري في ثورة 14 أكتوبر الأمم المتحدة تدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات باليمن الضالع.. عصابة مسلحة تختطف مواطن وتقتاده إلى جهة غير معلومة وزارة الشباب تحدد ٢٥ نوفمبر المقبل لاقامة بطولة عدن العالمية للملاكمة ما حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية وشيكة؟ ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يلامس 88 دولاراً للبرميل ضبط (39 )متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة استشهاد ثلاثة من أبطال القوات المسلحة في هجوم حوثي بصعدة شاب يرتكب جريمة بشعة في إب ..تفاصيل رئيس مجلس القيادة يدعو الشعب اليمني إلى مزيد من الاصطفاف الوطني للخلاص من الإماميين الجدد
أشار العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إلى الدور المحوري الذي لعبته العاصمة المؤقتة عدن في ثورة 14 أكتوبر المجيدة ضد الاحتلال البريطاني.
وقال العميد طارق صالح، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “في ذكرى ثورة الـ14 من أكتوبر، تحية إجلال للعاصمة عدن”.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن عدن “قادت حركة التحرر ووحدت الجنوب ضمن مشروع وطني قومي في مواجهة مشاريع الاستعمار، التي كانت تعبث بهويات ومصالح الشعوب العربية والإسلامية”.