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العميد طارق صالح يستذكر دور عدن المحوري في ثورة 14 أكتوبر

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أشار العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، إلى الدور المحوري الذي لعبته العاصمة المؤقتة عدن في ثورة 14 أكتوبر المجيدة ضد الاحتلال البريطاني.

وقال العميد طارق صالح، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “في ذكرى ثورة الـ14 من أكتوبر، تحية إجلال للعاصمة عدن”.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن عدن “قادت حركة التحرر ووحدت الجنوب ضمن مشروع وطني قومي في مواجهة مشاريع الاستعمار، التي كانت تعبث بهويات ومصالح الشعوب العربية والإسلامية”.

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