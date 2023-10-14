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الضالع.. عصابة مسلحة تختطف مواطن وتقتاده إلى جهة غير معلومة

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أقدمت عصابة مسلحة، أمس الخميس، على إختطاف مواطن ونهب سيارته واقتياده إلى جهة مجهولة في محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين اقدموا على اختطاف الموم عبادي اسماعيل واخذ سيارتة وفلوسه وممتلكاته من محطة هوام الشعيب في الضالع.

وأضافت المصادر، أن المسلحين اقدموا على اقتياد المواطن إلى جهة مجهولة. فيما سلطة الامر الواقع لك تصدر أي بيان او تعلق على الحادثة حتى وقت نشر الخبر، بعد مضي 24 ساعة من إختطافه.

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