الأمم المتحدة تدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات باليمن الضالع.. عصابة مسلحة تختطف مواطن وتقتاده إلى جهة غير معلومة وزارة الشباب تحدد ٢٥ نوفمبر المقبل لاقامة بطولة عدن العالمية للملاكمة ما حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية وشيكة؟ ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يلامس 88 دولاراً للبرميل ضبط (39 )متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة استشهاد ثلاثة من أبطال القوات المسلحة في هجوم حوثي بصعدة شاب يرتكب جريمة بشعة في إب ..تفاصيل رئيس مجلس القيادة يدعو الشعب اليمني إلى مزيد من الاصطفاف الوطني للخلاص من الإماميين الجدد خبير عسكري أردني يرد على مراوغات الحوثي بشأن الحرب على غزة؟
أقدمت عصابة مسلحة، أمس الخميس، على إختطاف مواطن ونهب سيارته واقتياده إلى جهة مجهولة في محافظة الضالع الخاضعة لسيطرة تشكيلات المجلس الانتقالي.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين اقدموا على اختطاف الموم عبادي اسماعيل واخذ سيارتة وفلوسه وممتلكاته من محطة هوام الشعيب في الضالع.
وأضافت المصادر، أن المسلحين اقدموا على اقتياد المواطن إلى جهة مجهولة. فيما سلطة الامر الواقع لك تصدر أي بيان او تعلق على الحادثة حتى وقت نشر الخبر، بعد مضي 24 ساعة من إختطافه.