وزارة الشباب تحدد ٢٥ نوفمبر المقبل لاقامة بطولة عدن العالمية للملاكمة

السبت 14 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للملاكمة العربية، الخميس، عن تحديد يوم الـ ٢٥ من شهر نوفمبر المقبل، موعدا لبطولة عدن العالمية للملاكمة، التي يشارك فيها أبطال من ١٣ دولة عربية وأجنبية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد محسن الخليفي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر سفارة اليمن القاهرة، الأهمية التي تكتسبها إقامة البطولة في العاصمة المؤقتة عدن، لتزامنها مع احتفالات بلادنا بعيد الاستقلال الوطني المجيد ٣٠ نوفمبر.

وأضاف أن عدن بتاريخها الرياضي الكبير وأسمها الخالد كمدينة عرفت بالحب والسلام والتعايش والأمان، ستكون جاهزة لإنجاح الحدث الكبير وتقديم رسالة مفهومها إن الرياضة ستبقى رسالة محبة وسلام بين شعوب العالم على مختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.

من جانبه، اشار نائب رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة لشؤون الإعلام حسام العطية، إلى أن ترتيبات وتجهيزات البطولة باتت شبه جاهزة، مشددا على حرص الاتحاد والشركة الراعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليمنية والسلطة المحلية بعدن، على ضمان انجاح التظاهرة الرياضية الدولية التي تقام في عدن للمرة الأولى.

واستعرض العطية بعض التفاصيل الخاصة بالبطولة والنزالات التي يشارك فيها ابطال ١٣ دولة بينها المستضيفة اليمن، و "مصر، والأردن، وسوريا، وتونس، وليبيا، والعراق، وتشاد، والمانيا، واسبانيا، واليونان، وتركيا. والأرجنتين".

من جانبه، ثمن مدير عام شركة sma5 الراعية للبطولة سالم الصيعري، جهود الوزارة والسلطة المحلية في عدن والتسهيلات المقدمة من قبلهم من أجل احتضان البطولة في عدن.