ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يلامس 88 دولاراً للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط اليوم، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في السوق.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.96 دولارًا، ما نسبته 2.28 في المئة، ليصل إلى 87.96 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:19 بتوقيت جرينتش، فيما صعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.39 في المئة، ما يعادل 1.98