ضبط (39 )متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قالت ادارات الشرطة بالمحافظات المحررة الأربعاء انها تلقت " 37" بلاغا لقضايا جنائية، فيما تم ضبط 39 متهما في تلك القضايا التي تركزت 12 منها لسرقات و 7 إيذاء عمدي خفيف و9 قضايا إضرار بالمال العام والاعتداء على ملك غير ونصب واحتيال وعقوق والدين.

وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى ضبط الشرطة بتعز لـ 9 متهمين ومثلهم بحضرموت الساحل ، و 10تم ضبطهم مناصفة بين عدن ومأرب ، فيما ألقت شرطة شبوة القبض على 6 متهمين ، إلى جانب 5 متهمين تم ضبطهم بمحافظات أبين والضالع وحضرموت الوادي والصحراء .

وذكرت تقارير محافظات تعز ومأرب وحضرموت والضالع والمهرة مواصلتها تعقب مرتكبي 19 قضية جنائية. وسجلت شرطة تعز حادثي انتحار وإصابة عن طريق الخطأ.