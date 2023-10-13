ما حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية وشيكة؟ ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يلامس 88 دولاراً للبرميل ضبط (39 )متهما على ذمة قضايا جنائية في المحافظات المحررة استشهاد ثلاثة من أبطال القوات المسلحة في هجوم حوثي بصعدة شاب يرتكب جريمة بشعة في إب ..تفاصيل رئيس مجلس القيادة يدعو الشعب اليمني إلى مزيد من الاصطفاف الوطني للخلاص من الإماميين الجدد خبير عسكري أردني يرد على مراوغات الحوثي بشأن الحرب على غزة؟ انتشار مرض خطير ومرعب في الحديدة مركز دراسات عربي يسلط الضوء على استفزازات حوثية تعيق جهود السلام في اليمن اختفاء مواطن في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بظروف غامضة
قالت ادارات الشرطة بالمحافظات المحررة الأربعاء انها تلقت " 37" بلاغا لقضايا جنائية، فيما تم ضبط 39 متهما في تلك القضايا التي تركزت 12 منها لسرقات و 7 إيذاء عمدي خفيف و9 قضايا إضرار بالمال العام والاعتداء على ملك غير ونصب واحتيال وعقوق والدين.
وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى ضبط الشرطة بتعز لـ 9 متهمين ومثلهم بحضرموت الساحل ، و 10تم ضبطهم مناصفة بين عدن ومأرب ، فيما ألقت شرطة شبوة القبض على 6 متهمين ، إلى جانب 5 متهمين تم ضبطهم بمحافظات أبين والضالع وحضرموت الوادي والصحراء .
وذكرت تقارير محافظات تعز ومأرب وحضرموت والضالع والمهرة مواصلتها تعقب مرتكبي 19 قضية جنائية. وسجلت شرطة تعز حادثي انتحار وإصابة عن طريق الخطأ.