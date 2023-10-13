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استشهاد ثلاثة من أبطال القوات المسلحة في هجوم حوثي بصعدة

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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استشهد ثلاثة من أفراد القوات الحكومية في هجوم لمليشيا الحوثي بطائرة مسيرة في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر مصدر عسكري، الجمعة، أن قصفا بطائرة مسيرة من دون طيار للحوثيين استهدف الليلة الماضية، موقعا عسكريا في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر غربي المحافظة. وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين من منتسبي قوات اللواء 63 مشاة الحكومية.

وأشار إلى أن أحد الجنود قتل أمس الخميس وآخر يوم الأربعاء الماضي برصاص قناصين من الحوثيين في مواقع التماس العسكري في الملاحيظ.

وكانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة الملاحيظ، وهي مركز مديرية الظاهر غربي محافظة صعدة، من قبضة الحوثيين في مايو من العام 2018.

وتقع أجزاء من منطقة الملاحيظ على الحدود مع السعودية. وتعد محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي الارهابية.

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