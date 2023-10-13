شاب يرتكب جريمة بشعة في إب ..تفاصيل 

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم شاب على ارتكاب جريمة بشعة بحق أسرته في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وذكرت مصادر محلية اليوم الجمعة أن مديرية حبيش شهدت جريمة قتل جماعي، حيث قتل شاب عددا من أفراد أسرته، في واقعة غامضة.

وذكرت المصادر أن الشاب المدعو/ مراد حمود محمد الحوشبي،قتل والدته وأخته، مؤكدة أن الجاني أصاب والده بجروح خطيرة. ويسود محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين جرائم القتل الأسري بسبب التعبئة الطائفية والتكفيرية للعناصر الإرهابية الخاضعة لعملية غسيل دماغ مركزة انطلاقا من الأفكار الإيرانية المتشددة