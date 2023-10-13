خبير عسكري أردني يرد على مراوغات الحوثي بشأن الحرب على غزة؟

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد الخبير العسكري والإستراتيجي الاردني، اللواء فايز الدويري، ان مليشيا الحوثي لن تتدخل في الحرب الحالية على غزة إلّا إذا تجاوز الاحتلال الإسرائيلي الخطوط الحمراء التي ترسمها إيران.

واوضح الدويري في تصريحات إعلامية، أن إيران تحاول في ظل الظروف الراهنة أن تمسك خيوط اللعبة كاملة، ولن تقدم على توحيد الساحات التي تمسكها في العراق وسوريا واليمن ولبنان، إلّا إذا تعلق الأمر بالملف النووي الإيراني أو توجيه ضربة عسكرية لها.

وأضاف الخبير العسكري، إن المليشيات الحوثية التي تمتلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، لن تستخدمها في ضرب إسرائيل الا في حال تم استهداف إيران مباشرة.

وبخصوص حزب الله يقول الدويري، ان الحزب لن يدخل في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل التي تشن الحرب ضد قطاع غزة، الا في حال تخطت الاشتباكات منطقة كفر شوبا ومزارع شبعا جنوب شرق لبنان، مضيفا “أن أي خطأ أو حماقة يرتكبها الجانب الإسرائيلي سيجعل حزب الله يتحرك بهذا الاتجاه”، ولكن بعد أن يأتي القرار الأعلى من إيران.

وحتى لو قامت إسرائيل باجتياح بري لقطاع غزة، يرى الخبير العسكري، أن حزب الله سيكون متحفظا، وسيطرح تساؤلات فرعية تتعلق بمدى هذا الاجتياح وبأهدافه، وبمدى تأثيره على المقاومة، وسيكتفي بالقول إنه موجود باشتباكات محدودة يغذيها بتواجد التنظيمات الفلسطينية عبر الجغرافيا اللبنانية.