انتشار مرض خطير ومرعب في الحديدة

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تزايدت حالات الإصابة بداء الكلب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة، في ظل تكتم رسمي واعلامي من قبل الجهات المختصة. وكشفت مصادر طبية في مديرية الزهرة شمال مدينة الحديدة، عن تفشي داء الكلب او السعار بشكل غير مسبوق بين سكان المنطقة، مع انعدام اللقاح المتطلب لإنقاذ حياة المصابين.

واضافت المصادر ، أن قرية دير عبده في عزلة الفرانتة إلى جانب دير مانع وبخشوش والمرادف بالزهرة، يعيشون أوضاعا كارثية ومأساوية جراء تزايد حالات الإصابة بعضات الكلاب وفقاً لما نقلة موقع تهامة 24 .

وأوضحت أن عدد الضحايا حتى مساء أمس، وصل إلى 18 ضحية بوفاة الطفل احمد عبدالله زيدان فرنتي 13 سنة من عزلة الفرانتة وإصابة 9 اخرين، من دير عبده و 4 من محل مانع و3 من دير بخشوش وواحد من دير المرادف وجميعهم حالاتهم صعبة.

وأشارت إلى إصابة 5 من الحمير و4 من الضأن والماعز متأثرين بداء الكلب، حيث قام الاهالي بقتلهم ودفنهم فور تأكدهم من إصابتهم بالمرض.

وارجعت المصادر تفشي هذا الوباء في مديرية الزهرة، إلى تراجع عمليات “مكافحة الكلاب الضارة“، في المنطقة وعدم توفير اللقاحات الكافية من قبل مكتب الصحة التابع لمليشيا الحوثي بالحديدة