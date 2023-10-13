خبير عسكري أردني يرد على مراوغات الحوثي بشأن الحرب على غزة؟ انتشار مرض خطير ومرعب في الحديدة مركز دراسات عربي يسلط الضوء على استفزازات حوثية تعيق جهود السلام في اليمن اختفاء مواطن في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بظروف غامضة مجلس الأمن يدعو لتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين في اليمن تنظيم حلقة نقاشية في برلين حول اثر الحرب الحوثية على البيئة والتعليم في اليمن وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي يحضران اجتماعا للبنك و النقد الدوليين السعودية تعلن موقفاً شجاعاً بشأن دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مفاجأة.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023 تقارير تكشف عن مشكلة “غير متوقعة” يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي
سلط مركز دراسات عربي الضوء على الاستفزازات التي تمارسها مليشيا الحوثي لإعاقة جهود السلام في اليمن، مشيرا إلى انها تكتيك للحصول على المزيد من المكاسب.
وقال مركز «رع» المصري للدراسات إن الحوثيين لا يزالون يمارسون استفزازاً عسكرياً وسياسياً، في خطوة معاكسة للمباحثات مع الجانب السعودي، مما يهدد بعرقلة المساعي السلمية لإحلال السلام والعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى على الساحة اليمنية.
وأشار إلى أن آخر تلك الاستفزازات، كانت منع الجماعة الحوثية شركة الخطوط الجوية اليمنية من سحب أموالها في بنوك صنعاء مؤكدا أن هذه الخطوة الاستفزازية تهدف إلى التصعيد على المستويين السياسي والأمني، خصوصاً وأنها لم تكن العملية الاستفزازية الوحيدة، حيث أعقبها استهداف موقع داخل الأراضي السعودية بطائرة مسيرة، أدى إلى مقتل أربعة جنود بحرينيين تابعين للوحدة العسكرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية. وذهب المركز إلى القول إن الاستهداف الحوثي للسعودية هو ورقة ضغط تمكن مليشيا الحوثي من الحصول على أكبر قدر من المكاسب في المفاوضات حال استمرارها.