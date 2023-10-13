اختفاء مواطن في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بظروف غامضة

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت مصادر محلية، عن اختفاء أحد المواطنين في مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ عشرة أيام بظروف غامضة.

وذكرت المصادران مواطن مسن يدعى يحي كداف محمد غلاب، خرج من منزله في حي غليل بمديرية الحوك يوم الثلاثاء الموافق 3 / 10 /2023، وحتى اللحظة لم تجد أسرته أي خبر عنه.

وأشارت إلى ان أسرة المواطن غلاب أبلغت الأجهزة الأمنية باختفائه في حينه، ومنذ ذلك الوقت وهي تترد على اقسام الشرطة ولكن دون جدوى.

ودعت المصادر سلطات الامر الواقع بمحافظة الحديدة بالقيام بواجباتها بالبحث عنه، مشيرة إلى ان اسرته تعيش حالة من القلق الشديد على سلامته.