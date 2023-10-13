اختفاء مواطن في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بظروف غامضة مجلس الأمن يدعو لتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين في اليمن تنظيم حلقة نقاشية في برلين حول اثر الحرب الحوثية على البيئة والتعليم في اليمن وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي يحضران اجتماعا للبنك و النقد الدوليين السعودية تعلن موقفاً شجاعاً بشأن دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مفاجأة.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023 تقارير تكشف عن مشكلة “غير متوقعة” يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلام الحوثي يبث خطاب التصعيد العسكري على لسان«المشاط» طوفان شعبي في عدة مدن يمنية تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة ودعماً للقضية الفلسطينية(صور) الشيخ عثمان الخميس يحذر ويتوعد إسرائيل .. شاهد
دعا مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في اليمن إلى تسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق في كافة أنحاء البلاد.
وبحسب بعثتي سويسرا ومالطا الدائمتين لدى الأمم المتحدة، في حسابيهما على منصة “إكس”، فإن مجلس الأمن عقد مساء الخميس، جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن استمع فيها إلى إحاطات من المبعوث الأممي الخاص، هانز غروندبرغ، ومديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم وسورنو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) حول التطورات العسكرية والسياسية والأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التزام كافة أطراف النزاع في اليمن بالسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في عموم البلاد.
وأشاروا إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال غاية في السوء، حيث يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويفتقر الملايين إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ما يفرض على الجميع “ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين”.