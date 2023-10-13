مجلس الأمن يدعو لتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين في اليمن

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في اليمن إلى تسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق في كافة أنحاء البلاد.

وبحسب بعثتي سويسرا ومالطا الدائمتين لدى الأمم المتحدة، في حسابيهما على منصة “إكس”، فإن مجلس الأمن عقد مساء الخميس، جلسة مشاورات مغلقة بشأن اليمن استمع فيها إلى إحاطات من المبعوث الأممي الخاص، هانز غروندبرغ، ومديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إديم وسورنو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) حول التطورات العسكرية والسياسية والأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التزام كافة أطراف النزاع في اليمن بالسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في عموم البلاد.

وأشاروا إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال غاية في السوء، حيث يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويفتقر الملايين إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ما يفرض على الجميع “ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين”.