تنظيم حلقة نقاشية في برلين حول اثر الحرب الحوثية على البيئة والتعليم في اليمن

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نظمت السفارة اليمنية في برلين، وجمعية الصداقة الألمانية- العربية، اليوم، حلقة نقاش حول اثر الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية على البيئة والتعليم في اليمن.

وتطرق القائم باعمال السفارة لؤي الإرياني في الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من الناشطين والمتهمين من المنظمات الالمانية، الى الخطر الكبير الذي تسببت به الميلشيات الحوثية على البيئة في اليمن وخطر تجنيد الأطفال وغرس قيم العنف من قبل ميلشيات الحوثي.

وأشارت وزيرة حقوق الانسان الاسبق حورية مشهور، الى التصرفات الحوثية التي اتخذتها من خلال تغيير المناهج ، والصعوبات في وصول الطلاب للمدارس بسبب الحصار الذي تفرضه على عدد من المدن اليمنية، وعدم دفع رواتب المعلمين.

من جانبه، اكد عضو جمعية الصداقة الألمانية-العربية حسام معروف، إهتمام الجمعية بقضايا اليمن في مختلف المجالات