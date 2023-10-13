وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي يحضران اجتماعا للبنك و النقد الدوليين

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حضر وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم، في مدينة مراكش المغربية اجتماعا للجلسة العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وحضر الاجتماع مستشار الملك المغربي محمد السادس عمر القباج، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

واستعرض رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانغا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الإمكانيات والتدابير التي يمكن اتخاذها للإسهام بإنهاء الفقر ومواجهة التحديات العالمية.

كما جرى خلال الاجتماع بمشاركة محافظين البنك والصندوق من الدول الأعضاء، تناول جهود مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين الرامية لمساعدة البلدان منخفضة الدخل بمجال مكافحة الفقر، وكذا التطرق إلى مساعي البنك لمساعدة البلدان النامية على تعزيز الوظائف والبنية التحتية الرقمية، ومساعدة البلدان على بناء تعافٍ أخضر قادر على الصمود وشامل للجميع.