مفاجأة.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكر موقع "هاي كورة"، نقلا عن أحد المرافقين للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أنه تم إبلاغه بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2023.

وقال موقع "هاي كورة"، على ذمة أليساندرو أحد المرافقين للأسطورة ليونيل ميسي نشر قبل قليل على حسابه في "إنستغرام" أن الكرة الذهبية الثامنة في الطريق لبطل كأس العالم الأسطورة ليونيل ميسي، حيث تم ابلاغه بهذا الخبر الهام من قبل المسؤولين عن الكرة الذهبية.



ويعد ليوينيل ميسي (36 عاما) صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكرة الذهبية برصيد 7 مرات، ويتنافس ضمن قائمة تضم 30 لاعبا للفوز بالجائزة هذا العام.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، عن قائمتها الأولية للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2023 لأفضل لاعب في العالم، التي ضمت 30 لاعبا، تم اختيارهم بالنظر لما قدموه خلال الموسم الماضي (2022-2023)، الذي انطلق في أغسطس واستمر حتى نهاية يوليو 2023.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية - Ballon d'Or" لأفصل لاعب لعام 2023:

الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

الإنجليزي جود بيلينغهام (بروسيا دورتموند سابقا وريال مدريد حاليا)

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد سابقا – الاتحاد السعودي حاليا)

المغربي ياسين بونو (حارس مرمى إشبيلية سابقا والهلال السعودي حاليا)

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

الألماني إلكاي غوندوغان (برشلونة حاليا ومانشستر سيتي سابقا)

الكرواتي يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي حاليا - لايبزيغ سابقا)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

الإنجليزي هاري كين (توتنهام سابقا - بايرن ميونخ حاليا)

الفرنسي راندال كول مواني (باريس سان جيرمان)

الجورجي خفينتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (حارس مرمى أستون فيلا)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان سابقا وإنتر ميامي حاليا)

الكوري الجنوبي كيم مين-جاي (نابولي سابقا - بايرن ميونخ حاليا)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

النرويجي مارتن أوديغارد (أرسنال)

الكاميروني أندريه أونانا (حارس مرمى مانشستر يونايتد حاليا - إنتر ميلان سابقا)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).