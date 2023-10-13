إعلام الحوثي يبث خطاب التصعيد العسكري على لسان«المشاط»

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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توعد رئيس المجلس الانقلاب الحوثي المدعو مهدي المشاط اليوم الجمعة بإستئناف جماعته الانقلابية العمليات الارهابية ضد دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.



جاء ذلك في خطابه مساء اليوم بالذكرى الـ 60 لثورة الـ 14 من أكتوبر والتي بثته وسائل اعلام حوثية.



وتابع بالقول :نعتبر الاستمرار في الحصار ليس فقط مؤشر إلى عدم جدية وإنما تصعيدا وعملا إجراميا مستفزا يعطينا كامل الحق في الرد المناسب والمماثل مالم نلمس تجاوبا سريعا.



وأشار المشاط بان جماعته تعبر عن بالغ استيائها تجاه ما وصفها "المماطلة والتمنع عن الانخراط في إجراءات بناء الثقة" من قبل دول تحالف دعم الشرعية.