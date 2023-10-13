اختفاء مواطن في مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بظروف غامضة مجلس الأمن يدعو لتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين في اليمن تنظيم حلقة نقاشية في برلين حول اثر الحرب الحوثية على البيئة والتعليم في اليمن وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي يحضران اجتماعا للبنك و النقد الدوليين السعودية تعلن موقفاً شجاعاً بشأن دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة مفاجأة.. الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023 تقارير تكشف عن مشكلة “غير متوقعة” يواجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلام الحوثي يبث خطاب التصعيد العسكري على لسان«المشاط» طوفان شعبي في عدة مدن يمنية تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة ودعماً للقضية الفلسطينية(صور) الشيخ عثمان الخميس يحذر ويتوعد إسرائيل .. شاهد
توعد رئيس المجلس الانقلاب الحوثي المدعو مهدي المشاط اليوم الجمعة بإستئناف جماعته الانقلابية العمليات الارهابية ضد دول تحالف دعم الشرعية في اليمن.
جاء ذلك في خطابه مساء اليوم بالذكرى الـ 60 لثورة الـ 14 من أكتوبر والتي بثته وسائل اعلام حوثية.
وتابع بالقول :نعتبر الاستمرار في الحصار ليس فقط مؤشر إلى عدم جدية وإنما تصعيدا وعملا إجراميا مستفزا يعطينا كامل الحق في الرد المناسب والمماثل مالم نلمس تجاوبا سريعا.
وأشار المشاط بان جماعته تعبر عن بالغ استيائها تجاه ما وصفها "المماطلة والتمنع عن الانخراط في إجراءات بناء الثقة" من قبل دول تحالف دعم الشرعية.