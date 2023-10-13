طوفان شعبي في عدة مدن يمنية تنديدا بالقصف الإسرائيلي على غزة ودعماً للقضية الفلسطينية(صور)

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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انطلقت اليوم الجمعة تظاهرات شعبية حاشدة في مختلف المحافطات المحررة باليمن دعماً لغزة في عملية "طوفان الأقصى" تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والتي تسبت في ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى 1843 شهيدا و7138 جريحا .

وتجمع الالاف في ساحات مركزية في العاصمة عدن ولودر والضالع وحضرموت وتعز ومأرب ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية رافعين أعلام دولة فلسطين والشعارات المنددة بما يحدث من مجازر وإبادة جماعية لسكان غزة وفلسطين على يد الاحتلال الاسرائيلي.

كما ندد المشاركون في التظاهرات بالصمت العربي والإسلامي الذي يقف متفرجاً أمام ما يجري من جرائم وانتهاكات تستهدف الشعب الفلسطيني منذ أيام. موضحين أن جرائم الاحتلال في غزة من حصار للغذاء والدواء واستهداف المدنيين بالصواريخ والقذائف المحرمة دولياً يعد جريمة حرب وضمن الجرائم ضد الإنسانية التي يجرمها القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات.

وطالب المتظاهرون في بيانات ألقيت في المسيرات الغاضبة بتحرك عربي وإسلامي جاد وقوي لإيقاف ما يجري من حرب ظالمة وإبادة جماعية لسكان غزة وفلسطين.

عدن

حيث شهدت العاصمة المؤقتة عدن الالاف الحشود الجماهيرية الغاضبة تنديداً بالمجازر الوحشية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين والأطفال والنساء، وهدم ودمار الممتلكات العامة والخاصة.

مأرب

وفي مدينة مأرب احتشد عشرات الآلاف من سكان المدينة في تظاهرة شعبية غاضبة انطلقت من كل مساجد المدينة عقب أداء صلاة الجمعة ثم تجمع المتظاهرون على امتداد شارع صرواح وسط المدينة وخلال التظاهرة القيت عدد من الكلمات تحدثت عدد من الكلمات ان التظاهرة تأتي نصرة للمقاومة على أرض فلسطين ودعمًا لصمود أهلنا في غزة الصامدة أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفي مدينة تعز احتشد عشرات الآلاف من المحتجين الغاضبين على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق المدنيين من سكان قطاع غزة.

الغيضة

كما شهدت مدينة الغيضة بمحافظة المهرة تظاهرة تضامنية مماثلة، شارك فيها الآلاف من أبناء المدينة للتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم الفلسطينيين في قطاع غزة وللتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحقهم لليوم السابع على التوالي.

ورفع المتظاهرون في عموم المدن اليمنية الأعلام الفلسطينية والأعلام اليمنية، وهتفوا بالشعارات المؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة، بالإضافة إلى شعارات تضامنية مع قطاع غزة وسكانها وأخرى منددة بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأشاد البيان بالبطولات التي يسطرها أبطال المقاومة الباسلة في فلسطين المرابطين في غزة والضفة من كل الفصائل على ماقدمته من الفداء والمعجزات التي أذهلت العالم ورسخت حق فلسطين وقربت يوم التحرير .

وأيقظ القصف الصهيوني على قطاع غزة تضامنا عربيا شعبيا لنصرة فلسطين والتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم، فيما انطلقت تظاهرات واسعة في عدة مدن إسلامية نصرة لشعب فلسطين المظلوم.