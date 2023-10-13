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الشيخ عثمان الخميس يحذر ويتوعد إسرائيل .. شاهد

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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وجه الداعية الكويتي المعروف الدكتور عثمان الخميس رسالة إلى الصهاينة.

وقال الخميس في مقطع فيديو "والله لن تهنأو أبدا باحتلالكم لبيت المقدس وللمسلمين عين تطرف".

مؤكدا أن المسلمين سيخرجون الصهاينة من فلسطين عاجلا أم آجلا.

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