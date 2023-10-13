إستهداف إسرائيلي وتدمير متعمد للمساجد في غزة (صور)

الجمعة 13 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دمرت إسرائيل حتى الآن 20 مسجدا في غزة مع دخول العدوان المستمر على القطاع يومه السابع.

هذا العدد يكشف تعمد إسرائيل استهداف مساجد المسلمين في غزة وتدميرها بشكل مباشر ، ووفق الاعلامي احمد منصور فان الاستهداف المتعمد للمساجد يؤكد أن هذه الحرب، حرب دينية ضد الإسلام والمسلمين.

ومن المساجد التي دمرت :

-مسجد "الحبيب محمد"، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

-مسجد "سعد الأنصاري"، في بلدة بيت لاهيا شمالا.

*مساجد "اليرموك" و"أحمد ياسين"، المعروف باسم "الغربي" و"العباس" و"السوسي" و"إشتيوي" في مدينة غزة.

-مسجد الإمام علي، في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.