إستهداف إسرائيلي وتدمير متعمد للمساجد في غزة (صور)

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دمرت إسرائيل حتى الآن 20 مسجدا في غزة مع دخول العدوان المستمر على القطاع يومه السابع.
هذا العدد يكشف تعمد إسرائيل استهداف مساجد المسلمين في غزة وتدميرها بشكل مباشر ، ووفق الاعلامي احمد منصور فان الاستهداف المتعمد للمساجد يؤكد أن هذه الحرب، حرب دينية ضد الإسلام والمسلمين.
ومن المساجد التي دمرت :
-مسجد "الحبيب محمد"، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
-مسجد "سعد الأنصاري"، في بلدة بيت لاهيا شمالا.
*مساجد "اليرموك" و"أحمد ياسين"، المعروف باسم "الغربي" و"العباس" و"السوسي" و"إشتيوي" في مدينة غزة.
-مسجد الإمام علي، في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.