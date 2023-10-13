مأرب تخرج بتظاهرات حاشدة دعما لأبطال المقاومة في غزة ''صور''

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شهدت مدينة مأرب شرق اليمن اليوم الجمعة تظاهرات ومسيرات حاشدة ووقفات عقب صلاة الجمعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
ورفع المشاركون في المسيرات أعلام فلسطين واليمن ولافتات وشعارات مؤيدة لأبطال المقاومة في غزة.
وكانت مساجد مدينة مأرب دعت المصلين في خطبة الجمعة الى المشاركة في التظاهرات وجمع التبرعات لابناء قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي مستمر منذ ستة أيام.